幸せに生きるために知っておくべき人間の本質は何か。医師の帯津良一さんは「無理して明るく前向きに生きようとするからつらい。気持ちが落ち込んでいるときには、しばらく暗くて後ろ向きの自分でいればいい。私は患者さんに対してだけでなく、自分自身のかなしみにも目を向けるようにしている」という――。※本稿は、帯津良一『やり残したことは、死んでからやればいい』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock