ソフトバンクは６日の阪神とのオープン戦（甲子園）に０―５で零封負けを喫した。７回に３番手で登板したダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（２９）が守備のミスもあり０回２／３を３失点と乱れた。ヘルナンデスは先頭の小野寺から空振り三振を奪ったものの安打と四球で一死一、二塁のピンチを背負うと、中川の放った打球は二塁ベース付近へ。併殺打でチェンジかと思われたが、これを二塁手の広瀬が捕球できず（記録は中前打）