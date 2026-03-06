65歳以降も働く人が増えている。ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓さんは「稼ぎながら年金をもらう人の年金支給額を調整する制度があり、働き損や働き控えの原因になっていた。しかし、2026年4月の改正でこの制度が大幅に見直される」という――。写真＝iStock.com／Pla2na※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pla2na■そもそも「在職老齢年金制度」とは？少子高齢化による人手不足を背景に、働く意欲のある人が、年齢に