Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟は、2月28日〜3月2日に行われたKリーグ1（1部）、Kリーグ2（2部）第1節のMVP、ベストイレブン、ベストチーム、ベストマッチを発表した。Kリーグ1第1節のMVPは、富川（プチョン）FC 1995のガレゴだ。【写真】顔面殴打・ハンド・抗議…Kリーグで前代未聞の「4人退場劇」ガレゴは3月1日、全州（チョンジュ）ワールドカップ競技場で行われた全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータース戦で2ゴー