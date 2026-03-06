たった一度の浮気で相手を憎むほど嫌いになれれば、むしろそちらのほうが楽かもしれません。浮気されても好きな気持ちに変わりがないのなら、男としての度量を見せて、彼女の心を取り戻したいものです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「彼女の浮気が発覚したとき、男の度量を見せるリアクション」をご紹介します。【１】「ところで今度、どこに行く？」と浮気に気づかないフリを突き通す