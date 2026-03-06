リンクをコピーする

▼山梨県（甲府地方気象台）【中・西部】晴れ一時雨【東部・富士五湖】晴れ一時雨▼長野県（長野地方気象台）【北部】くもり一時雨か雪【中部】晴れ一時雨か雪【南部】晴れ一時雨か雪▼新潟県（新潟地方気象台）【下越】雨時々止む【中越】雨時々止む【上越】雨時々止む【佐渡】雨時々止む▼富山県（富山地方気象台）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼石川県（金沢地方気象台）【加賀】雨時々止む【能登】雨時々止む▼福井県