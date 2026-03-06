今回、Ray WEB編集部は合コン好きの友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には梨那という、合コンが趣味の友だちがいます。ある日彼女は運命の相手を探しに、合コンへ行くのですが……？合コンで出会ったその日に、翔くんと付きあった梨那。次の日彼女がバイトをしていると、そこに彼がやってきます。翔くんはもしかして、梨那に会いにきたのでしょうか！？このあと彼女に災難が降りかかります！原案：Ray WEB