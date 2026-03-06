今季から先発に挑戦している巨人の泉圭輔投手（２９）が６日、先発ローテ入りへ結果を追求していくことを誓った。７日の春季教育リーグ・オイシックス戦（Ｇタウン）での登板が見込まれる右腕はこの日、キャッチボールやランニングで調整。「（試合の間隔は）だいぶ空いているけれど、やることは変わらない。しっかり役割を果たせるようにやるだけ」。登板予定だったキャンプ中の対外試合が天候不良で中止となり、２月１９日の