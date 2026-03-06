ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が６日、都内で初単独主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の初日舞台あいさつに登場した。佐久間は、サングラスに黄色のスーツ姿で登場した。客席のファンも持参したサングラスを掛けて歓声を送り「皆さんからの愛を感じます」と感謝。「（公開）初日だと思うと、うるっと来ました。一緒に楽しもうぜ！」とポーズを決めながら呼びかけた。韓国のボーイズグループ「ＮＣＴ」のメンバーとし