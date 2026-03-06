ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーがロングヘアを短くした新スタイルを披露した。日比アナは６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）に金曜メインキャスターで出演。番組冒頭に共演の山内あゆアナウンサーから「日比さん、髪を切って爽やかになりましたね」と振られると、笑顔で「ずっと目標にしていたヘアドネイションを、ついにすることができまして。３０センチ以上カットしました」と報告。これま