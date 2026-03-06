サッカーＪ１柏は６日、東京国際大ＦＷ古谷柊介の２０２７年からの加入が内定したことを発表した。また「２０２６年ＪＦＡ・Ｊリーグ特別指定選手」に承認され、今季の柏の公式戦に出場可能となったこともあわせて発表された。Ｕ―２３日本代表の一員として優勝に貢献した今年１月のＵ―２３アジア杯で３試合連続ゴールをマークしたアタッカーは、クラブを通して「毎年のように柏熱地帯やスタンドで応援していた自分が、日立台