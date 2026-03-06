アメリカ出身の作家 デービッド・ディロングさん 真庭市で作られる伝統的な工芸品・郷原漆器の展覧会が岡山市のデパートで始まりました。手掛けたのは岡山で暮らすアメリカ出身の作家です。 岡山市の天満屋岡山店で6日に始まった岡山県の郷土伝統的工芸品・郷原漆器の展覧会です。汁椀、飯椀など普段使いの器が並んでいます。 手掛けたのは2011年に夫婦で岡山県北部に移住したアメリカ出身の作家・デ&