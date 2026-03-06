日本相撲協会は６日、春場所の取組編成会議を開き、初日の幕内と十両、２日目の幕内の取組を決めた。初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）は、初日に小結・若元春（荒汐）、２日目に西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）と対戦する。義ノ富士は過去１勝３敗と苦手としている相手。高田川審判部長（元関脇・安芸乃島）は「先場所の大の里戦のように、一気にパワーで押し上げられて、出られるのが一番嫌でしょう。義ノ富士のよう