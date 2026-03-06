徳島市の第三セクターでアミコビルを管理運営する徳島都市開発の南波岳大社長が、3月末で退任することが決まりました。（南波岳大社長）「3月いっぱいで辞任をさせていただく旨を取締役会の中で承認されました」徳島都市開発の南波岳大社長は3月6日に開かれた取締役会で辞任の意向を示し、承認されました。退任は3月末付けです。南波氏は2024年12月、百貨店経営の経験をを活かし、初の民間出身者として社長に就任しました。