春のセンバツ高校野球大会の組み合わせ抽選会が3月6日に行われ、阿南光は初戦で愛知の中京大中京と対戦することが決まりました。大阪で行われた組み合わせ抽選会。2025年秋の四国大会で準優勝し、2024年にベスト8まで勝ち上がって以来、2年ぶり3回目の出場となる阿南光は、佐藤柊平キャプテンがくじを引きました。（阿南光・佐藤柊平主将）「阿南光高校3番です」抽選の結果、阿南光は大会初日の3月19日、第2試合で愛知の中京大中京