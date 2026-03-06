【新華社北京3月6日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は6日午後、中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議に出席している中国農工民主党（農工党）、九三学社、医薬衛生界、社会福祉・社会保障界の委員を訪ね、合同グループ会議に参加して意見や提言を聴取した。