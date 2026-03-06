財務省が全国の税関で差し止めた、偽ブランド品などの差し止め件数が3年連続で3万件を超えました。財務省によりますと、去年1年間に、全国の税関で差し止められた偽ブランド品などの「知的財産侵害物品」は、およそ76万点だったということです。輸入差し止め件数は3万1760件で、3年連続で3万件を超えました。偽ブランド品など、商標権を侵害した物品が9割以上を占めていて、品目としては、衣類、バッグ類、靴類の順に多く、この3品