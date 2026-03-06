◇NBA ブルズ 105-103 サンズ(日本時間6日、PHXアリーナ)ブルズと2WAY契約の河村勇輝選手が6日、サンズ戦に出場し勝利に貢献しました。河村選手はベンチスタートとなりましたが、第1クオーターの残り1分45秒で途中出場。残り54秒で3ポイントシュートを試みますがここは外れます。そして引き続き第2クオーターも最初からコートに立った河村選手は、開始11秒と残り10分2秒に立て続けにトレ・ジョーンズ選手のフィールドゴールをアシ