テレビ東京は9日から15日まで開催する特別企画「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」の一環として、体験型イベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」を14、15日の2日間、東京ドームシティセントラルパークで開催する。人気番組の世界観を体験できるブースや豪華ゲストによるステージイベントが行われる。 イベントは、テレビ東京のコンテンツを通して“ウェルビーイング”