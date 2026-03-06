さいたま市の高校で生徒4人が乗った車が横転し、1人が死亡した事故で、警察は車の鍵の管理を怠ったことが事故に繋がったとして教師2人を書類送検しました。この事故はおととし11月、さいたま市の埼玉栄高校のグラウンドで男子生徒4人が乗ったグラウンド整備用の軽自動車が横転し、助手席の男子生徒（当時17）が死亡したほか、1人がけがをしたものです。警察はこれまでに車を運転していた当時17歳の元生徒を過失運転致死傷の疑いで