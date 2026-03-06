イラン情勢の悪化は私たちの食卓にも影響しそうです。高騰が続く卵が1パック15円、キャベツは5%程度値上がりするとの試算がでています。横浜市のスーパー。売り場に並ぶ、新鮮な野菜や肉。値上がりが懸念されています。仕入れ担当者と配送員が気にしているのは、ガソリンの価格です。配送員「（ガソリンは）上がっていますね」スーパーセルシオ和田町店鶴田聡 部長「上がっているの？商品の値段も上げざるを得ないんじゃな