6日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比27銭円安ドル高の1ドル＝157円52〜55銭。ユーロは48銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円96銭〜183円00銭。中東情勢の混乱が長期化するとの見方から「有事のドル買い」が継続。円を売ってドルを買う動きが優勢だった。市場では「しばらくは中東の状況を警戒する展開が続きそうだ」（外為ブローカー）との声があった。