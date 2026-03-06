県北部の記録的な大雪被害への対応などのため、県は今年度の補正予算案を新たに県議会に提出しました。果樹の枝折れや農業用ハウスの倒壊など、被害を受けた生産者への支援に関する費用などが盛り込まれています。県は一般会計の総額で22億2,866万円余りの今年度の補正予算案を県議会に提出しました。県北部を中心とした記録的な大雪への対策費用に、合わせて約4億101万円を充てています。鈴木知事「被害の全容把握を進めながら被