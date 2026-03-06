NHK『I’m Naomi Watanabe自分を信じた20年』が、7日に放送（後11：00）。ナレーションを中島健人が担当することが決定した。【写真】『I‘ｍ Naomi Watanabe―自分を信じた20年―』キービジュアル名実ともに日本を代表する芸人となった渡辺直美。芸人として唯一無二の道を歩み続ける渡辺が、芸歴20年目となる今年、ピン芸人史上初となる東京ドーム公演を実施。ギネス世界記録に認定されるなど、大成功に収めた。東京ドーム