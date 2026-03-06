衆院選後初めての自民党政治制度改革本部の総会であいさつする加藤勝信本部長（右から2人目）＝6日午後、東京・永田町の党本部自民党政治制度改革本部（加藤勝信本部長）は6日、先の衆院選後初めての総会を党本部で開き、衆院議員定数削減や政治資金の在り方を巡る議論を再開させた。自民は衆院選公約に「1割を目標に衆院議員定数を削減するため、次期国会で法案の成立を目指す」と明記。出席者から「公約で言っている以上、実行