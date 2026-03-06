小売店のコメ販売平均価格推移農林水産省は6日、全国約6千のスーパー、ホームセンターなどの小売店で2月23日〜3月1日に販売されたコメ5キロの平均価格が、前週に比べ124円安い3973円だったと発表した。値下がりは3週連続で、昨年9月以来約5カ月ぶりに4千円を下回った。2025年産米は大幅な収穫増となったが、価格の高止まりを背景に売れ行きは低調だ。農水省によると、1月時点の全国の民間在庫は前年同月比40％増の321万トンま