ホワイトデーのお返しで「絶対やめたほうがいい」とカズレーザーが語った贈り物とは何か。意味を知って驚いたものについて、本音を明かした。カズレーザー○「絶対やめたほうがいい」と思ったホワイトデーの贈り物YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【極悪人】ホワイトデーはお返ししない?! #322」では、ホワイトデーをテーマにトークを展開。カズレーザー(メイプル超合金)は「もら