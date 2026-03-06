6日、衆議院予算委員会において、坂本哲志委員長が小野田紀美大臣の名前を間違え、議場内に笑いが広がった。【映像】「“きみ”です！」と笑顔で訂正→国会笑いの瞬間（実際の様子）坂本委員長はチームみらいの高山聡史議員の質問に対し、「委員長」と声を上げた小野田大臣を指名しようとした。だが、坂本委員長は「国務大臣、小野田“みき”さん」と発言。これに小野田紀美大臣は「“きみ”です！」と笑顔で訂正。坂本委員