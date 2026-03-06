『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「税金手続きの男性の車が…区役所の出張所に突っ込む」についてお伝えします。◇建物の入り口に軽乗用車が突っ込み、車体がガラスにめり込んでいます。ここは、区役所の出張所。福岡県北九州市によりますと、5日午後0時半すぎ、軽乗用車が門司区役所の出張所の正面玄関の扉に衝突しました。車を運転していたのは、税金の手続きのために訪れた70代の男性でケガはありません