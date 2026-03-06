ボートレース江戸川の「第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」が7日に開幕する。戸塚邦好（37＝東京）は前々節のG1開設70周年記念「江戸川大賞」で板橋侑我が優勝した67号機を獲得した。「悪い感じはないけど重いかな。スタートの感じも重い。ただ、直線は負けることはない。冷えればそのままで行けそうだけど、気候次第になると思う」と確かな手応えを得るまでにはいかなかった。7日の初日は12R選抜戦に1号艇で登場