Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、3月6日昼12：00より『黒衣の妹は私を許さない』の連載を開始した。同作は、原作が『かんかん橋をわたって』の草野誼先生、作画が『東京深夜少女』もてぃま先生という異色タッグで贈る珠玉のサイコサスペンスだ。○あらすじ大切なふたごの妹の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。けれどその不幸は、妹・海姫(みき)に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら？ふたごの、歪な宿命