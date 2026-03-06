円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの楽曲を手掛けるアーティストたちによるライブツアー「ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026」を開催する。6月3日のZepp Fukuoka(福岡県)での公演を皮切りに、6月6日にはサンケイホールブリーゼ(大阪府)、6月10日にはKT Zepp Yokohama(神奈川県)の合計3都市での開催を予定している。○ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026について本公演はウルトラマンシリーズ60周年を記念したライブツアー。『ウ