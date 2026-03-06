第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間＝甲子園球場）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、出場３２校の激突の構図が固まった。開会式の選手宣誓は、全校主将による抽選の結果、北照（北海道）の手代森煌斗（てしろもり・きらと）主将に決定。順調に日程が消化されれば、３１日に決勝が行われる。今大会は横浜（神奈川）の織田翔希、昨夏覇者・沖縄尚学の末吉良丞、山梨学院の菰田陽生ら、ドラフト候補の投