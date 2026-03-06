1974年に結成、ロンドン南東部のデプトフォードを拠点に活動し、A&Mレコーズから元ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケイルがプロデュースしたアルバム『Squeeze』で78年にメジャーデビューしたスクイーズ。UKニュー・ウェイヴの波に乗って売り出されながら持ち前のポップ志向を貫いた彼らは、「Cool For Cats」（英2位）、「Up The Junction」（英2位）、「Labelled With Love」（英4位）などシングル・ヒットを