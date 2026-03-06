7日(土)から8日(日)にかけて、発達する低気圧の影響で、北海道や東北の日本海側を中心に荒れた天気となるでしょう。東北では暴風や大しけとなる見込みです。北海道では吹雪や吹きだまりによる交通障害に、また北陸でも高波に警戒が必要です。7日は低気圧が発達北日本は暴風や大しけ前線を伴った低気圧が日本海を進み、発達しながら7日(土)にかけて北日本付近へ進む見込みです。さらに7日(土)には三陸沖で別の低気圧が発生し、北