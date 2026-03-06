◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）プロ３年目の政田夢乃（なないろ生命）が１７位で出て４連続を含む６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算５アンダーで首位と６打差の８位に浮上した。４連続バーディーで猛チャージした。後半の１０番は２メートル、１１番は１メートル弱、１２番は２メートル、１３番は１メートルに寄せて４連続