2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）の東京ラウンド開催に合わせ、ベルサール秋葉原にて体験型イベント「TOPPS World Baseball Classic™ 2026 トレカ応援祭」が3月6日〜8日の3日間にわたり開催中だ。初日に行われたメディア内覧会にお邪魔してきたのだが、これがもう想像以上にすごかった。案内役を務めたのは、Toppsのグローバル展開責任者兼シニア・バイス・プレジデントであるJulie Yoo氏。最大の目玉は、大谷翔