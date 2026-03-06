3月8日の名古屋ウィメンズマラソンに合わせて、「マラソンEXPO」が6日からバンテリンドームで始まりました。スポーツブランドや食品メーカーなどおよそ45のブースが出展していて、ランナー以外の人も楽しめます。日本特殊陶業のブースには、脱炭素化に向けて水素を身近に感じてもらおうと、ブランコを揺らして水素を発生させる体験コーナーが登場しました。また、