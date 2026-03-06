◆オープン戦阪神５―０ソフトバンク（６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、ソフトバンク・小久保監督に感謝した。試合前のメンバー表交換。２人は少しの間、互いの心を通わせていた。試合後、藤川監督は「石井に対して言葉をもらいました」と、左アキレス腱（けん）断裂から復帰を目指す右腕に、小久保監督から「伝えてほしい」と、メッセージを預かったことを明かした。「（小久保監督は）ＷＢＣの監督もされていますか