NHKのチーフディレクターの男が、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された。「俺、危ないものを持っているから」と脅して犯行に及んだという。別の女性からも同様の被害の訴えが寄せられていることから、警視庁は余罪についても調べている。「俺 危ない物を持っているから」NHKの職員であるチーフディレクターが、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕された。これを受け、NHKが6日 会見を開き謝罪した。NH