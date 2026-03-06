◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)侍ジャパンの選手たちは初戦を目前に控え試合前練習を実施。大谷翔平選手のフリーバッティングの様子には、場内がどよめきました。大谷選手は豪快なスイングで振り抜くと、ホームランを量産。中にはバックスクリーンモニターの上部に直撃する当たりも数本放ち、大歓声があがります。対戦相手であるチャイニーズ・タイペイの選