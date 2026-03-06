『NHK紅白歌合戦』に10年連続で出演した実績がある演歌歌手・山内惠介は、実は2025年の夏からノーパンだった!?山内がまとめ買いするほど買ってよかったモノ＝“ベストバイ”とは……？ “演歌界の貴公子”の異名を持つ山内のベストバイは、ととのうパンツ！山内いわくこのパンツは、「下着をはかなくても直でいける。とっても蒸れないし、下着を脱ぐめんどうくさいこともないので、すぐおトイレもできます」「ととの