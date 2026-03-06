フィールドゴールの通算最多記録を更新したL・ジェームズ＝5日（NBAE・ゲッティ＝共同）米NBAのレーカーズのL・ジェームズが新たな金字塔を打ち立てた。5日の敵地デンバーでのナゲッツ戦。第1クオーター終盤に後ろに跳びながら放つフェードアウェーショットを鮮やかに決め、通算フィールドゴール成功数を1万5838本として、カリーム・アブドゥルジャバーが持っていた最多記録を更新。さらに4本のシュートを沈めて、記録を伸ばし