■これまでのあらすじママ友・美月に寄生され、子どもを預かったり、食事サポートをしてきた佳乃。しかし求職中と聞いていた美月が子どもを佳乃に預けたまま買い物をしていた場面を目撃し、それ以降子どもを預かることを完全拒否する。その行為に怒りを覚えた美月は、クラスのママ友に嘘の噂をバラまき、佳乃を孤立させ、もう一度自分の元に戻ってくることを画策するのだが…。【佳乃sideSTORY】美月さんと同じPTAを担当しています