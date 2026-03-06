日本三大ブランドイチゴの1つ「あまおう」の名前をかたったインターネット上の投稿が確認され、JA全農が注意を呼びかける事態となっています。「あ」かくて「ま」るくて「お」おきくて「う」まい。それらの頭文字をとって名付けられたのが、福岡県が誇るブランドイチゴ「あまおう」。その「あまおう」を巡り問題視されているのが、2月、Xに投稿された「栃木いちご農場から感謝を込めて 栃木県産あまおう大粒中心」「応募方法・フォ