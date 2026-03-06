俳優萩原聖人（54）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。94年の大ヒット連続ドラマ「若者のすべて」（フジテレビ系）当時のことを振り返った。同作で萩原は主演を務め、木村拓哉、武田真治、鈴木杏樹、深津絵里、遠山景織子らと共演。番組が用意したフリップには「当時アイドルとして絶頂期に向かっていた木村拓哉や他のキャスト陣に対し『俳優は自分だけで、他は全部タレント』と言い放つ！」とあ