ドミノ・ピザは2026年3月8日までの期間中、オンライン注文を対象に、人気ピザ5商品が持ち帰り限定で60％オフになるキャンペーンを開催しています。人気メニューが対象！ 対象商品は、ドミノ・デラックス、クワトロジャイアント、ガーリックシュリンプ、炭火焼チキテリ、クワトロカマンベールミルフィーユの5商品。対象店舗は中京エリア、中部エリア、東京都、神奈川県、徳島県の一部対象店舗です。詳細は公式サイトから確認してく