色とりどりの洋ランを集めた展示会が秋田市で開かれています。春に咲くもの中心に、およそ100株が並び、会場は甘い香りに包まれています。秋田市の遊学舎で6日始まった「春の洋ラン展」。毎年この時期に開催されていて今年で38回目を数えます。今年はランの女王と呼ばれる人気のカトレアや、たくさんの花を一度に咲かせるデンドロビュームなど春に咲くものを中心に31品種、約100株の洋ランが並びました。最近の住宅環境だと