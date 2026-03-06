サケの卵をふ化させ放流する事業が古くから続けられている大仙市の玉川で、地元の子どもたちがサケの稚魚を放流しました。子どもたちは大海原に向かう稚魚にエールを送りながら、互いにたくましく成長することを願いました。130年以上サケ漁が続く大仙市の玉川です。地元の子どもたちにふるさとの伝統文化にふれてもらおうと毎年稚魚の放流体験が行われています。花館地区コミュニティ会議沢屋隆世会長「環境も含めてきれ