3年前の記録的な大雨で冠水した秋田中央道路の災害対策工事の期間が、年末までの8か月間延長されることがわかりました。避難口から水が入り込むのを防ぐ扉の設置などが新たに必要になったためで、工事の完了は大雨のおそれがある梅雨の時季に間に合わない見込みです。秋田市中心部の東西を地下で結ぶ秋田中央道路は、3年前の記録的な大雨で冠水したことを受けて水が流れ込むのを防ぐ壁、止水壁を設置する工事が進められています。